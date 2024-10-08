Росіяни вдарили авіабомбою по густонаселеному району Харкова

Російські окупаційні війська вчергове вдарили авіабомбою по Харкову, зафіксовано влучання у Київському районі міста.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, за попередньою інформацією є один загиблий.

У свою чергу очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті атаки є постраждалі.

Доповнено 17:20 Двоє людей загинули внаслідок удару КАБами по Харкову, повідомив міський голова Харкова Терехов.

Доповнено 17:35 Загиблі через удари по Харкову — цивільні чоловік та жінка, повідомив Синєгубов. Вони перебували на вулиці. Щонайменше троє людей дістали поранення.

За даними очільника ОВА, росіяни вдарили по Харкову чотирма КАБами, усі влучили на відкритій території.

Сьогодні вранці війська РФ вже обстрілювали Харків, під ударом був Індустріальний район. Відомо про 21 постраждалого, серед яких — підліток віком 16 років. Також є руйнування інфраструктури.