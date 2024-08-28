Кримінал

Росіяни вдарили авіабомбою по центру Куп’янська
28 Серпня 2024 17:19
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обстріли
Куп'янська міська рада після удару по місту авіаційною бомбою. 10 серпня 2023 року / Фото: Харківська ОВА

Російські окупаційні війська вдарили по Куп’янську керованою авіабомбою. Влучання прийшлося по адмінбудівлі у центрі міста.

Поранень дістали щонайменше троє людей, повідомив “Суспільне Харків” начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Попри “досить великі” руйнування, загиблих немає, поранень зазнали троє людей, зазначив Беседін. За його словами, у будівлі, по якій влучили, люди перебували у сховищі.

“Керована авіаційна бомба вдарила по центру Купʼянська, влучання в адміністративну будівлю. Люди працювали всередині, залишалося буквально 10 хвилин до кінця робочого дня”, – розповів начальник Куп’янської МВА.

UPD 17:50 Кількість постраждалих у Куп’янську збільшилася до восьми людей, повідомляє Харківська ОВА.


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