Кримінал

Росіяни вбили останнього жителя села Степок на Сумщині

28 Січня 2024 16:43
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суми

Від прямого влучання ворожого снаряду в будинок загинув останній мешканець села Степок на Сумщині.

Про це повідомляє Суспільне.

За словами сина загиблого, 60-річний Олександр Миколайович був останнім жителем села, адже всі інші – евакуювалися.

“В середу, 24 січня, мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили, і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай. Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька”, – розповів син загиблого Руслан.

Загибель чоловіка підтвердили у Краснопільській селищній раді.

“Інформація надійшла на цьому тижні. Це було пряме влучання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок до кінця ще невідомо”, – сказала Ірина Юхта, секретарка Краснопільської селищної ради.

Село Степок знаходиться неподалік від кордону з Росією поруч з гуманітарним переходом “Покровка-Колотилівка”.


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