Новини

Окупанти вивезли все обладнання з лікарень Каховки, заклади зачиняють, – Генштаб

29 Січня 2023 21:00
5
генштаб

Противник протягом цієї доби здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, повідомляють у Генштабі.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Разом з тим, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області; Волфине Сумської області та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної і Діброви Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку окупантами обстріляно Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль на Донеччині; Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник здійснив артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

За наявною інформацією, із місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області. Медичні заклади у зазначених містах окупаційна влада закриває, всупереч раніше наданим обіцянкам. Персонал поставили перед фактом – переведення або звільнення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Січня 2023 09:00
147

Росії вистачить сил наступати лише на одному напрямку, – ISW
29 Січня 2023 21:09
0

Італія заявила, що не надаватиме Україні наступальну зброю
29 Січня 2023 20:27
10

Збільшення допомоги Україні пов’язане з занепокоєнням щодо затягування війни, – WSJ
29 Січня 2023 15:15
56

Українські танкісти прибули на навчання в Британію
29 Січня 2023 13:17
88

Був надто пасивним: NYT про те, чому Герасимов замінив Суровікіна
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки