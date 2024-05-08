Суспільство

Росіяни створюють “певне угруповання” на північ від Харкова, – Синєгубов

8 Травня 2024 18:22
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війна, Олег Синєгубов
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов / Фото: Суспільне

Росія створює угруповання військ у Курській області РФ, яка межує з Харківською областю. Але говорити про евакуацію з міста Харкова жодних підстав, навіть теоретичних, немає.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

“Так, з півночі ворог створює певне угруповання військ. Далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, аби бути готовими і протидіяти тим викликам, які у нас можуть бути”, — сказав глава ОВА.


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