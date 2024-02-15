Кримінал

Росіяни скинули на Харківську область КАБи: є загиблі та поранені

15 Лютого 2024 19:46
читать на русском →
обстріл
Наслідки російських обстрілів на Харківщині / Фото: ХОВА

Російська Федерація ввечері четверга в черговий раз завдала удару по Харківській області. Зафіксовано приліт двох КАБів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів – чоловік та його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених”, – повідомив Синєгубов.

На місціпрацюють екстрені служби.

UPD: 20:25 Кількість загиблих збільшилася до трьох осіб. 

“Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані встановлюються”, – повідомив Синєгубов.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2024 20:02

Сили оборони почали частковий відхід з Авдіївки — Washington Post
15 Лютого 2024 20:18

Німеччина готує пакет допомоги Україні на €100 млн
15 Лютого 2024 19:46

Росіяни скинули на Харківську область КАБи: є загиблі та поранені
15 Лютого 2024 19:22

На фронті відбулося 51 бойове зіткнення, найгарячіше – на Авдіївському напрямку, — Генштаб
15 Лютого 2024 18:52

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки