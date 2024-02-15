Росіяни скинули на Харківську область КАБи: є загиблі та поранені

Російська Федерація ввечері четверга в черговий раз завдала удару по Харківській області. Зафіксовано приліт двох КАБів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів – чоловік та його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених”, – повідомив Синєгубов.

На місціпрацюють екстрені служби.

UPD: 20:25 Кількість загиблих збільшилася до трьох осіб.

“Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані встановлюються”, – повідомив Синєгубов.