Росіяни скинули КАБ на підприємство у Харкові: фото з місця

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РФ завдала авіаудуру по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура
РФ завдала авіаудуру по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура

24 лютого близько 4:05 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по Київському району Харкова. Керована авіабомба влучила по території цивільного підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено будівлі та приміщення підприємства.

“Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Пошкоджене внаслідок авіаудару підприємство в Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

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