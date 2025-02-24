Росіяни скинули КАБ на підприємство у Харкові: фото з місця

24 лютого близько 4:05 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по Київському району Харкова. Керована авіабомба влучила по території цивільного підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено будівлі та приміщення підприємства.

“Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).