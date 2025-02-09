Суспільство

Росіяни скинули КАБ на Дергачівську громаду: знеструмлені 5 населених пунктів
9 Лютого 2025 19:16
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Воронка від КАБ у Слатиному / Фото Дергачівська міська рада
Воронка від КАБ у Слатиному / Фото Дергачівська міська рада

Близько 17 години ворог вдарив по Дергачівській громаді Харківської області.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару КАБом пошкоджено 7 приватних житлових будинків та лінію електромережі, знеструмлені 5 населених пунктів – близько 1902 абонента.

Постраждалих немає.

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків.

За інформацією начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, у Слатиному пошкоджено не менше 10-ти приватних будинків.

Також було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі, внаслідок чого 5 населених пунктів громади – Слатине, Прудянка, Цупівка, Дубівка, Нова Козача – наразі знеструмлені. Фахівці дергачівського РЕМу вже почали відновлювальні роботи, спрогнозувати терміни завершення цих робіт поки що неможливо.

Завтра зранку волонтери Дергачівського гуманітарного центру нададуть мешканцям пошкоджених домоволодінь будівельні комплекти для попереднього ремонту. Працівники міської комісії з єВідновлення здійснять виїзд на місце події для обстеження будинків і фіксації ступенів руйнації.


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