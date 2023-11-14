Росіяни скаржаться на атаку безпілотників. Під Брянськом атакован хімзавод

Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч на 14 листопада “чергові засоби ППО” знищили чотири українські безпілотні літальні апарати літакового типу. Дрони, стверджує військове відомство, були збиті в Московській, Тамбовській, Брянській і Орловській областях.

Зі свого боку росЗМІ пишуть, що в Брянській області безпілотник у ніч на 14 листопада впав на території хімічного заводу. Безпілотник літакового типу з вибуховою речовиною було виявлено в споруджуваному цеху “Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР” у селищі Сільце, розташованому приблизно за 30 кілометрів від Брянська.

Представники російської влади регулярно повідомляють про атаки безпілотників – як у прикордонних з Україною областях, так і в сотнях кілометрів углиб РФ. Російське Міноборони майже щодня звітує про знищення “українських безпілотників літакового типу”.