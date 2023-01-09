Політика

Росіяни розпочали потужний штурм Соледара

9 Січня 2023 18:09
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війна

Офіційний представник міністерства оборони України Ганна Маляр повідомляє, що росіяни розпочали новий потужний штурм Соледара.

“Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм[…] Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини”, – пише Маляр.

За її словами, у штурмі бере участь багато штурмових груп, сформованих “з найкращих резервів вагнерівців”, які наступають за масованої підтримки артилерії, систем залпового вогню та мінометів.


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