Росіяни пишуть про атаку на ракетно-зенітний полк ППО в Криму

Росіяни заявили, що в окупованому Криму в ніч проти понеділка, 30 жовтня, була атака на ракетно-зенітний полк протиповітряних сил. 17 військових РФ нібито дістали поранення.

Про це пише Astra, посилаючись на неназвані джерела.

За даними ресурсу, близько 3-ї ночі неподалік села Оленівка біля мису Тарханкут завдали удару по місцю дислокації ракетно-зенітного полку ППО Міноборони Росії.

«17 військовослужбовців поранено. Пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню», — пише Astra.

Офіційно ці дані в Україні та Росії не коментували.