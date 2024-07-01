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Росіяни прискорюють модернізацію винищувачі Су-30СМ2
1 Липня 2024 17:50
зброя, росія
Російський винищувач Су-30СМ2 / Фото: росЗМІ

Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2, не виключено, що одним із завдань цих літаків буде протидія винищувачам F-16, які передадуть Україні союзники. 

Про це повідомили джерела LB.ua у Силах оборони.

Модернізація 12 літаків Су-30СМ2 проходить на базі 929 державного льотного випробувального центру в Ахтубінську. Шість бортів готують для Повітряно-космічних сил, ще шість – для морської авіації ВМС. Роботами на виконання вимог головного командування Повітряно-космічних сил Росії займається публічне акціонерне товариство “Яковлев”.

Загалом на озброєнні ПКС Росії перебувають: 80 Су-30СМ, 19 Су-30СМ2, в авіації ВМФ – 19 Су-30СМ та щонайменше вісім Су-30СМ2. У 2023 до складу ВМФ передали два літаки Су-30СМ2.

“Під час проведення робіт вдосконалюється бортове радіоелектронне обладнання, зокрема: апаратура управління, цілевказівники, станції попередження про опромінення, бортові системи відеоспостереження та реєстрації. Також, модернізуються радіовисотоміри, бортові графічні системи, блоки перетворення і комутації телевізійних сигналів, блоки зв’язку і перетворення інформації, бортові цифрові обчислювальні машини, індикатори коліматорні, комплексні регулятори двигуна, радіолокаційні системи управління. Зважаючи, що вдосконаленню підлягає здебільшого радіоелектронне обладнання, не виключено, одним із завдань зазначених літаків буде протидія багатоцільовим винищувачам F-16, що надійдуть на озброєння ПС ЗС України”, – повідомили джерела LB.


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