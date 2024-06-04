Суспільство

Росіяни примусово відправляють на Харківщину чоловіків, які відмовилися воювати – ISW

4 Червня 2024 07:50
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фронт, Харківщина
Ілюстративне фото / Getty Images

Окупанти примусово відправляють з на фронт російських чоловіків, які відмовилися воювати в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За попередньою оцінкою ISW, російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області, коли Північне угруповання військ було недоукомплектоване. Тому Міністерство оборони Росії відправляє військовослужбовців, які очікують на судовий розгляд, на фронт у Харківській області, щоб посилити обмежені сили в цьому районі.

Російське опозиційне видання “Верстка” повідомило 3 червня, що російська військова влада почала примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, на фронт в Україні.  У травні, зокрема, їх відправляли на північ Харківської та Донецької областей.

“Верстка” пише, що російські військові утримують військовослужбовців у частинах, поки вони очікують суду за злочини, пов’язані з їхньою відмовою воювати. Потім їхні суди раптово скасовують і швидко відправляють їх в Україну. 

Окрім цього, російська влада застосовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровільно поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт. 

Російська влада скасувала судові процеси над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, і відправила їх в Україну, і що слідчі, прокурори та адвокати не знали про це. 

“Верстка” повідомила, що кілька джерел, у тому числі одне джерело з Адміністрації президента Росії, заявили, що російські військові відправляють призовників і “некомпетентних” резервістів, які підписали контракти з Міністерством оборони Росії, на небойові ролі в прикордонні війська Росії, щоб звільнити досвідчених військовослужбовців для наступу на півночі Харківської області.


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