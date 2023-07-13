Росіяни продовжують насильно вивозити українців за кордон

Практика штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях триває.

Так, у Генічеському районі Херсонської області загарбники розпочали примусове виселення українських громадян на територію Росії. Йдеться про людей, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, фіксуються випадки вивезення і сімей з дітьми, і осіб похилого віку. Їхні помешкання окупанти здебільшого заселяють представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення держави-агерсорки.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що загарбники на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя за допомогою так званих “спецперепусток” збирають дані про мешканців. Так, виїхати з Мелітополя чи Бердянська без дозволу від “комендатури” наразі неможливо. Ба більше, виїзд на підконтрольні Україні території росіяни також заблокували.

“Таким чином ворог перетворив ТОТ на режимний об’єкт або в’язницю просто неба, де ти маєш звітувати про кожен рух, але навіть це не гарантує тобі спокій”, – наголошують в ЦНС.