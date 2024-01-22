Кримінал

Росіяни опівночі завдали ракетного удару по Мирнограду

22 Січня 2024 09:50
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ракетний удар

Опівночі понеділка, 22 січня, російська армія ракетами вдарила по Мирнограду, що у Донецькій області. Внаслідок обстрілу поранень дістали чоловік та жінка.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрія Ключка.

«Обстріл стався близько опівночі. Поранені чоловік та жінка. Жінка наразі в лікарні, чоловік від госпіталізації відмовився. Пошкоджені вісім будинків — вибиті понад чотириста вікон, побиті 50 автівок», — розповів Ключка.

Через близьке розташування до лінії фронту Мирноград часто потерпає від обстрілів армії РФ. 10 січня російські окупанти вдарили по одному з вугільнодобувних підприємств міста. Внаслідок обстрілу в одній з будівель обвалилися декілька поверхів. Під завалами тоді загинув чоловік.


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