Росіяни обстрілюють Шевченково та околиці селища, є поранені

Близько 09:10 в смт Шевченкове Куп’янського району стався ракетний обстріл з РСЗВ «Торнадо-С» з боку військових рф. Як повідомили в поліції Харківської області, зафіксовано влучання у город та теплиці на території приватного будинку.

“Отримав поранення 56-річний чоловік. Крім того, сталося влучання ракети у поле неподалік населеного пункту”, – повідомляють правоохоронці.

О 10:00 росіяни знову обстріляли смт Шевченкове. Зафіксовано кілька влучань: два в межах населеного пункту, а одне поза межами селища. Постраждав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

Також був здійснений обстріл села Нечволодівка (це вже ближче до Куп’янська) з РСЗВ «Смерч». Постраждалих осіб немає.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).