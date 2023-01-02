Росіяни обстріляли п’ять громад у Сумській області – пошкоджено архітектурну пам’ятку

Російські війська завдали 114 ударів по Сумській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький увечері 1 січня.

Загалом під обстріли потрапили п’ять громад: Есманьська, Глухівська, Шалигінська, Краснопільська та Білопільська. Обстріли велися з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

«У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку – дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату», – заявив Живицький.