Кримінал

Росіяни обстріляли п’ять громад у Сумській області – пошкоджено архітектурну пам’ятку

2 Січня 2023 08:08
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війна

Російські війська завдали 114 ударів по Сумській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький увечері 1 січня.

Загалом під обстріли потрапили п’ять громад: Есманьська, Глухівська, Шалигінська, Краснопільська та Білопільська. Обстріли велися з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

«У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку – дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату», – заявив Живицький.


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