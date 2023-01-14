Росіяни обстріляли Харків, цілили по інфраструктурі

Сьогодні зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано 2 «прильоти» ракет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Стрілеча, Огірцеве та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп’янського району пошкоджені приватні будинки. Загинули 2 жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Крім того у Куп’янському районі через обстріли поранення зазнали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення на Куп’янському напрямку але наші захисники надійно тримають позиції.