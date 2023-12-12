Кримінал

Росіяни обстріляли центр Херсона, поранили чоловіка

12 Грудня 2023 09:06
читать на русском →
обстріл

Вранці 12 грудня російські війська обстріляли центр міста Херсон зі східного берега Дніпра, через що отримав поранення молодий чоловік.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“Близько 07:00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок цієї атаки отримав поранення 29-річний чоловік. Наразі він ушпиталений”, – повідомив Мрочко.

За минулу добу Херсонську міську територіальну громаду російські війська обстріляли 32 рази, використавши для цього 128 снарядів.

Ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому, Антонівці, Придніпровському та Зеленівці.

Внаслідок російських обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу один чоловік загинув, ще 4 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, з них двоє чоловіків у тяжкому стані. Всім травмованим надана медична допомога.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2023 09:55

NYT: США та Україна розробляють нову військову стратегію
12 Грудня 2023 07:46

На фронті за добу відбулося 89 боєзіткнень, – Генштаб
12 Грудня 2023 07:11

МВФ схвалив наступний транш для України в розмірі $900 мільйонів
12 Грудня 2023 07:00

Окупанти атакували Україну безпілотниками типу “Shahed”
12 Грудня 2023 06:54

У Єврокомісії планують залучити €15 млрд заморожених активів РФ для України, – FT
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки