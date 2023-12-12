Росіяни обстріляли центр Херсона, поранили чоловіка

Вранці 12 грудня російські війська обстріляли центр міста Херсон зі східного берега Дніпра, через що отримав поранення молодий чоловік.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“Близько 07:00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок цієї атаки отримав поранення 29-річний чоловік. Наразі він ушпиталений”, – повідомив Мрочко.

За минулу добу Херсонську міську територіальну громаду російські війська обстріляли 32 рази, використавши для цього 128 снарядів.

Ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому, Антонівці, Придніпровському та Зеленівці.

Внаслідок російських обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу один чоловік загинув, ще 4 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, з них двоє чоловіків у тяжкому стані. Всім травмованим надана медична допомога.