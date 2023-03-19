Суспільство

Росіяни обстріляли будинки в Херсонській і Запорізькій областях, є загиблі й поранені

19 Березня 2023 17:46
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херсон, обстріли, Запорізька область

Росіяни продовжують терор мирного населення України. Сьогодні вони обстріляли Білозерку на Херсонщині і село Кам’янське Василівського району Запорізької області.

“Після обіду російська артилерія вдарила по Білозерці. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З під завалу власної оселі вдалося дістати жінку. Постраждалу шпиталізувала бригада “швидкої””, – повідомили у Херсонській ОВА.

“Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі. Російський “Град” забрав життя трьох людей у Кам’янському. Ще двоє отримали поранення. Їм надається допомога”, – повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

В Запорізькій ОВА закликали мешканців залишати небезпечні території.


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