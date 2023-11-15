Росіяни обстріляли 5 районів Харківщини

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 3 житлові будинки, зазнали поранення чоловіки 70 та 77 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Внаслідок ракетного удару по с. Сподобівка Куп’янського району, пошкоджено 2 приватні будинки.

У с. Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено зерноочисний комплекс.

Крім того, під вогнем ворога були Купянськ, Вовчанськ, Липці, Стариця, Бударки, Дворічна та інші населені пункти.

Очільник регіону також інформує, що у с. Григорівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. Загинув чоловік 33 років, чоловік 35 років зазнав поранення та був госпіталізований.