Росіяни обстріляла рятувальників у Нікополі

Російська окупаційна армія вдень 13 жовтня завдала удару по рятувальниках у Нікополі Дніпропетровської області. Двоє співробітників ДСНС нині в лікарні.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

“Опівдні до нікопольських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу. Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. Однак росіяни здійснили повторний обстріл”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє рятувальників дістали осколкові поранення й були госпіталізовані.

Також було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у ранковому зведенні повідомляв, що вночі окупанти обстрілювали Нікополь і Марганецьку громаду з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятка снарядів.

“Побили приватний будинок і господарську споруду”, – написав він і зазначив, що люди не постраждали.