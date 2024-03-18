Політика

Росіяни “намалювали” рекордну явку на виборах президента РФ

18 Березня 2024 10:48
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вибори в рф
Підрахунок голосів після виборів у РФ / Фото: ТАСС

Явка на виборах президента РФ стала рекордною в історії сучасної Росії, заявила глава ЦВК РФ Елла Памфілова. За її словами, на дільниці прийшло понад 87,1 мільйона росіян, тобто 77,44% виборців.

Про це пишуть російські пропагандиські видання.

Памфілова заявила , що рекордну явку забезпечили триденне голосування, система “Мобільний виборець” та інформування виборців.

Раніше найвищу явку на виборах президента зафіксували 1991 року, коли обирали президента РРФСР – 74,66%. Про попередню рекордну явку в XXI столітті ЦВК повідомила у 2008 році, тоді вона склала 69,81%.

Памфілова заявила , що за Володимира Путіна проголосувала рекордна кількість виборців – 87,29%. До цього рекордним вважався результат 2018 року, коли за даними ЦВК, за Путіна проголосували 76,69% ​​виборців.


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