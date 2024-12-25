Росіяни намагаються заборонити Різдво на ТОТ і шукають диверсантів

На тимчасово окупованих українських територіях окупанти посилили контроль за українцями, які святкують різдвяні свята 24 і 25 грудня за новоюліанським календарем. На підприємствах колаборанти передають списки таких людей до ФСБ, вважаючи їх «потенційними диверсантами».

Про це повідомляють партизани руху АТЕШ у Telegram.

За словами активістів, окупанти розглядають святкування Різдва в ці дати як прояв української ідентичності та прагнуть придушити будь-які культурні традиції, пов’язані з українською церквою та народом.

“Однак спроби викорінити українську культуру приречені на провал”, – йдеться в повідомленні.