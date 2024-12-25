Суспільство

Росіяни намагаються заборонити Різдво на ТОТ і шукають диверсантів

25 Грудня 2024 09:51
читать на русском →
окупація, різдво
Святвечір / Фото ілюстративне: sumynews.com

На тимчасово окупованих українських територіях окупанти посилили контроль за українцями, які святкують різдвяні свята 24 і 25 грудня за новоюліанським календарем. На підприємствах колаборанти передають списки таких людей до ФСБ, вважаючи їх «потенційними диверсантами».

Про це повідомляють партизани руху АТЕШ у Telegram.

За словами активістів, окупанти розглядають святкування Різдва в ці дати як прояв української ідентичності та прагнуть придушити будь-які культурні традиції, пов’язані з українською церквою та народом.

“Однак спроби викорінити українську культуру приречені на провал”, – йдеться в повідомленні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Грудня 2024 09:55

Путін свідомо обрав Різдво для масованої атаки, — Зеленський
25 Грудня 2024 09:10

У Казахстані розбився пасажирський літак (відео)
25 Грудня 2024 08:39

Росіяни вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК: зафіксовані серйозні пошкодження 
25 Грудня 2024 06:52

Росіяни атакували Харків балістикою: пролунало близько 10 вибухів
24 Грудня 2024 21:41

Ситуація у Торецьку: бої йдуть за кожен будинок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки