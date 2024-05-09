Росіяни накопичують війська не тільки на Донбасі, – Зеленський

Росія накопичує сили на різних напрямках, не тільки на Донбасі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський додавши, що ця кількість відома, а також що у росіян “не так все дуже добре, як вони вважали”.

Сили оборони зупинять ініціативу росіян після надходження в Україну нових партій озброєння, зокрема, із ухваленого пакету США.

“Як тільки вона (військова допомога) дійде — ми зупинимо їх ініціативу на сході держави. Безумовно, користуючись цим моментом, вони (росіяни) збільшили свої війська на півночі, сході нашої держави і всюди, не тільки Донбас. Харківський регіон, Сумський — вони всюди щось збільшують, а десь навіть показують, що там не дуже велика кількість, а глибше ми бачимо ще війська, які можуть бути на тому чи іншому напрямку”, — сказав президент під час спільної пресконференції з главою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві.

Він пояснив, що наразі зрозуміло що саме і скільки всього потрібно на фронті, відома кількість бригад, яку треба вивести для того, щоб люди відпочили, ідуть ротації.

“Є план цих ротацій, слава Богу, що все це є, але крім цих сильних , які виводяться повинні заходити укомплектовані бригади, не просто сильні хлопці, а хлопці сильні і не з голими руками”, — сказав Зеленський.

Президент також додав, що не хоче цим “підіймати настрій”, а хоче поділитися “реаліями, в яких ми живемо всі”.

За його словами, важливо, що в цих реаліях живуть і партнери України, з якими діляться інформацією розвідок.

“Приділяємо увагу укріпленню наших кордонів або рубежів, там де є бої, жива контактна лінія, яка постійно змінюється. Тому тільки посилення нашої армії на полі бою дасть нам можливість переваги. Вона потрібна, треба щоб усе надходило швидше”, — сказав Зеленський.

Він додав, що збільшення виробництва вітчизняної артилерії, артилерійських снарядів і дронів (Стугни, Корсара) дає можливість Україні протистояти війську РФ.