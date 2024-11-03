Політика

Росіяни найактивніше намагаються просунутися в районах трьох н.п. на Курахівському напрямку
3 Листопада 2024 17:05
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

На 16:00 ворог 110 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів більш ніж половину від усіх атак.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 19 атак позицій наших захисників в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили атаки противника. Основні зусилля окупанти зосередили біля Променю та Вишневого.
  • Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де на даний час нараховується 54 бойових зіткнень, загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Вовченки, Гострого та Антонівки. Вісім боїв досі тривають.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини – постраждали населені пункти Хрінівка, Грабовське, Волфине, Володимирівка, Журавка, Мхи, Ободи, Лугівка, Залізний Міст, Павлівка, Хотіївка та Чуйківка. Під удари ворожої авіації потрапили Братениця, Журавка, Новеньке та Басівка.

Також противник завдав 17 ударів по власній території, по Курщині на даний час прилетіло вже 25 КАБів.

  • Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська двічі намагались проводити наступальні дії, отримали відсіч.
  • Одинадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого.
  • На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили сім з дев’яти ворожих атак. Бої тривають. По району Серебрянського лісу терористи завдали авіаційних ударів.
  • На даний час на Торецькому напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Наші захисники дають гідну відсіч, дві атаки зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Дружба, Торецьк та Петрівка.
  • На Времівському напрямку загарбники дев’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Трудового та Максимівки, два боєзіткнення тривають до цього часу.
  • Ворог завдав авіаційних ударів по районах Юрківки, Новоданилівки та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку, скинувши вісім керованих авіаційних бомб.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.


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Росіяни найактивніше намагаються просунутися в районах трьох н.п. на Курахівському напрямку
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