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Росіяни готуються перекинути свої підрозділи з Білорусі в Україну – Генштаб

27 Листопада 2022 19:53
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генштаб

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

Про це повідомляють у Генштабі.

Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави російської федерації та республіки білорусь, залучені до посилення ділянки державного кордону.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, підрозділи противника продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, ведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснили мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чернігівської області.


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