Суспільство

Росіяни готують провокацію на Курській АЕС – ЦНС

15 Серпня 2023 14:16
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АЕС, рф

Росіяни відпрацьовують евакуацію на випадок аварії на Курській АЕС. За інформацією Спротиву, вони планують провокацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на дані підпілля у Курській області.

За інформацією ЦНС, в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр. Відповідні документи потрапили у розпорядження Центру національного спротиву.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська – 435 тис. 

ЦНС повідомляє, що йдеться про 5% від населення областей, що “свідчить про “обраність” тих, хто попав в список”.

Зокрема, людей планують вивозити з Курську та околиць на північ області до населених пунктів Жєлєзногорскій, Большое Солдатскоє, Щігри, Горшечноє.

“Зауважимо, Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС”.


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