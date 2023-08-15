Росіяни готують провокацію на Курській АЕС – ЦНС

Росіяни відпрацьовують евакуацію на випадок аварії на Курській АЕС. За інформацією Спротиву, вони планують провокацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на дані підпілля у Курській області.

За інформацією ЦНС, в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр. Відповідні документи потрапили у розпорядження Центру національного спротиву.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська – 435 тис.

ЦНС повідомляє, що йдеться про 5% від населення областей, що “свідчить про “обраність” тих, хто попав в список”.

Зокрема, людей планують вивозити з Курську та околиць на північ області до населених пунктів Жєлєзногорскій, Большое Солдатскоє, Щігри, Горшечноє.

“Зауважимо, Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС”.