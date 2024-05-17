Суспільство

Росіяни дійшли тільки до першої лінії оборони на Харківщині – Зеленський

17 Травня 2024 10:48
зеленський, Харківщина
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України повідомив, що до “бетонної лінії оборони” ворог не дійшов, і те, що так хтось каже, – “це маячня”. 

Про це заявив Зеленський на зустрічі з журналістами.

“Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша – не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів”.


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