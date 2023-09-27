Росіяни авіабомбами обстріляли північ Донецької області

Російські війська сьогодні, 27 вересня, з танків і за допомогою авіабомб атакували північ Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, є поранені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що збройні підрозділи держави-агресора завдали вогневих ударів по населених пунктах півночі області.

Зокрема, обстріли пролунали в Костянтинівці, Торецьку та Калинівці Часовоярської ОТГ.

За попередніми даними, проти цивільного населення окупанти застосували керовану та фугасну авіабомби й танки.

Від влучання засобів ураження загинув один із місцевих жителів. Ще четверо цивільних – жінки 61, 76, 81 років і 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілу на вулиці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Усіх постраждалих доправлено до медичних закладів.

“Ворожа атака зруйнувала і понівечила понад два десятки приватних будинків і господарських будівель – у будівлях вибито вікна, двері, зруйновано дахи. Також пошкоджено газопровід та електромережі”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.