Росіяни атакували Київ балістикою, крилатими ракетами та дронами

Вранці росіяни атакували Київ одночасно північнокорейським балістичним озброєнням та ударними дронами. Балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці, а дрони противника знищили так, щоб мешканці столиці навіть не чули звуків бойової роботи, повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

За дві години після спроби завдати балістичного удару, приблизно о 7.00 ворог атакував Київ вже крилатими ракетами. Усі цілі також були знищені.

Як повідомив Командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, у ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував Україну балістичними ракетами, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу «Shahed».

“Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:

1 балістичну ракету «Іскандер-М»;

2 балістичні ракети KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

“В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних Сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:

2 балістичні ракети KN-23;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих”, – повідомив Олещук.