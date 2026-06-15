Росіяни атакували Харківський зоопарк

Російський ударний безпілотник атакував Шевченківській район Харкова. Удар прийшовся по зоопарку.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, є пошкодження вольєрів.

“Надходить інформація про постраждалих тварин”, додав він.

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У Харківській міськраді уточнили, що ворожий «шахед» упав на території зоопарку – між Віварієм, де живуть кролі, морські свинки та інші дрібні тварини, адміністративною будівлею та Будинком слона.

Зараз співробітники зоопарку разом із поліцією евакуюють тварин у безпечні приміщення. Фахівці оглядають територію, перевіряють будівлі та ліквідовують наслідки удару.

Усі великі тварини цілі.

За інформацією ДСНС, кілька тварин загинули внаслідок російського обстрілу Харкова.

Сьогодні вдень росіяни завдали 2 ударів безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах міста. Через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби.

Рятувальники та психологи ДСНС спільно зі співробітниками Національної поліції та працівниками зоопарку провели евакуацію з будівлі віварію. Спільними зусиллями їм вдалося врятувати та вивести у безпечне місце тваринок.