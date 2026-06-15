        Події

        Росіяни атакували Харківський зоопарк

        Віктор Алєксєєв
        15 Червня 2026 18:38
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        Ілюстрація згенерована ШІ
        Ілюстрація згенерована ШІ

        Російський ударний безпілотник атакував Шевченківській район Харкова. Удар прийшовся по зоопарку.

        Як повідомив міський голова Ігор Терехов, є пошкодження вольєрів.

        “Надходить інформація про постраждалих тварин”, додав він.

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        У Харківській міськраді уточнили, що ворожий «шахед» упав на території зоопарку – між Віварієм, де живуть кролі, морські свинки та інші дрібні тварини, адміністративною будівлею та Будинком слона.

        Зараз співробітники зоопарку разом із поліцією евакуюють тварин у безпечні приміщення. Фахівці оглядають територію, перевіряють будівлі та ліквідовують наслідки удару.

        Усі великі тварини цілі.

        За інформацією ДСНС, кілька тварин загинули внаслідок російського обстрілу Харкова.

        Сьогодні вдень росіяни завдали 2 ударів безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах міста. Через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби.

        Рятувальники та психологи ДСНС спільно зі співробітниками Національної поліції та працівниками зоопарку провели евакуацію з будівлі віварію. Спільними зусиллями їм вдалося врятувати та вивести у безпечне місце тваринок.


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