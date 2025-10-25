Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, дронами й артилерією: загинув рятувальник, семеро поранених

У ніч проти 25 жовтня війська РФ завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під вогнем опинилися громади Синельниківського, Павлоградського районів і Нікополь. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. За його словами, по Синельниківському району ворог бив ракетами та безпілотниками. Постраждали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, магазин та автомобіль.

У Павлоградському районі російські дрони атакували Вербківську громаду, пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Реклама

Реклама

По Нікополю противник також бив безпілотниками та артилерією. Загорілися гараж і легковий автомобіль. Крім того, внаслідок обстрілу міста ввечері 24 жовтня пошкоджені ще два приватні будинки та газогін.

Сили протиповітряної оборони знищили над регіоном шість ворожих дронів.

За інформацією ДСНС, внаслідок російського повторного ракетного удару по Петропавлівській громаді Синельниківського району загинув рятувальник, ще одного поранено.

Також загинула жінка, ще семеро людей дістали поранення.

Пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини.

На Покровську територіальну громаду ворог скерував дрони-камікадзе. Внаслідок влучання зруйновано житловий будинок і виникла пожежа. На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих.

Крім того, під час артилерійського обстрілу Нікополя зайнявся гараж із автомобілем усередині.