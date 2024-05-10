Росіяни активізувалися на Харківському напрямку

Ворог став посилено атакувати північний напрямок Харківської області, передусім б’є по м. Вовчанську.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон”, – поінформував він.

Синєгубов додав, що Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра.

За словами посадовця, угруповання противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку.

“Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки. Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільних беззбройних людях”, – наголосив він.