У Росії необхідно заборонити всі сучасні розваги, які “підточують” традиційні цінності, заявив консервативний філософ та ідеолог “руського миру” Олександр Дугін.

“Треба дозволяти тільки морально здорові розваги – насамперед хороводи і подорожі рідним краєм, а ще краще паломництво святими місцями. Все інше треба заборонити”, – написав Дугін у телеграм-каналі.

За його словами, у здорового народу має бути здоровий відпочинок, “а не це ось усе”. Як негативний приклад розваг він навів КВН, який став “отруйною матрицею виродження”.

“Зараз зловісну природу цього згубного явища видно наочно. Зеленський, Галкін і все інше”, – зазначив Дугін.

Раніше філософ заявляв, що Захід сприймає Росію як свого головного ворога, оскільки Путін відроджує традиційні цінності і виводить країну з-під глобального впливу. Саме це, на його думку, викликало огиду у західних “прогресистських еліт” до особистості Путіна.