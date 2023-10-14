Економіка

Росія знищила 300 тис. тонн українського зерна – Кубраков

14 Жовтня 2023 11:26
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зерновий коридор

Потенціал українських портів упав на 40% після виходу Росії із зернової угоди. Про це повідомив віце-прем’єр Олександр Кубраков у Facebook.

“17 масованих атак з моменту вихода росіі з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тис тонн знищеного зерна – це спроба росіі поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів”, – написав він.

Віце-прем’єр наголосив, що Росія створює загрози для судноплавства в Чорному морі, “але українські військові знають як дати відчутну відсіч окупантам”.

“Завдяки цьому ми змогли створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден. У світі він вже отримав назву “український коридор”, – відзначив Кубраков.

За його словами, на сьогоднішній день вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження.


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