Політика

“Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові” – Санду

15 Січня 2024 07:48
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росія, молдова

Навесні цього року Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові.

Про це заявила президент Республіки Молдова Мая Санду на пресконференції 13 січня після вручення їй премії «За європейські цінності» у румунському місті Тімішоарі, повідомляє Agerpres.

За її словами, весь цей час «Росія намагалася дестабілізувати порядок та владу в Кишиневі, намагаючись використати режим у придністровському регіоні».

«Ми усвідомлюємо ці ризики і робимо все можливе, щоб запобігти такій дестабілізації. Ми говоримо з ними і розповідаємо громадянам про ці ризики, як це було минулого року, коли Росія мала намір скинути уряд. Разом із громадянами та державними установами ми намагаємось захистити себе від цих ризиків, але нам ще є над чим працювати, вразливі місця ще існують», – сказала Санду.

Вона підкреслила, що Республіка Молдова розраховує в цьому на підтримку Румунії та міжнародної спільноти.

«Ми знаємо, що цієї весни Росія відновить свої дії, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію», – зазначила Санду.


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