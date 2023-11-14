Росія збільшить виробництво боєприпасів “Краснополь” із лазерним наведенням — британська розвідка

Росія оголосила, що збільшить виробництво своїх артилерійських боєприпасів калібром 152-мм із лазерним наведенням “Краснополь-М2” і поліпшить характеристики снарядів, стійких до поганих погодних умов.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

“Російська артилерія вже досягла успіху з “Краснополем” і часто використовує його для точного націлювання на окремі українські транспортні засоби. Оборонна промисловість РФ не може виробляти достатньої кількості звичайних боєприпасів. Заплановане збільшення виробництва “Краснополя”, найімовірніше, є спробою більш ефективно використовувати виробничі потужності”, — йдеться у повідомленні.

Також у розвідці наголосили, що для позначення цілей для “Краснополя” використовують безпілотні літальні апарати, однак низькі хмари обмежували ефективність цих снарядів.

“Російська промисловість, ймовірно, спробує поліпшити льотні характеристики “Краснополя” і скоротити час лазерного виявлення. З наближенням зими цілком ймовірно, що доступ Росії до поліпшених високоточних боєприпасів стане одним із ключових чинників її оперативної діяльності в Україні”, — зазначили у британській розвідці.