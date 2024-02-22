Росія заробила $653 млрд на продажу нафти за час повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на продажу викопного палива 653 млрд доларів попри санкції Заходу.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Reuters.

Зазначається, що РФ використала лазівки та “тіньовий флот” танкерів, щоб обійти нафтове ембарго з боку США, ЄС та країн G7.

Як правило, сира нафта легально транспортується до Індії та Китаю, а потім очищається та продається на міжнародному рівні.

Також обхід санкцій широко використовують для закупівлі критично необхідних частин зброї.

“Російська зброя, вилучена з поля бою, була виготовлена з іноземних компонентів. У 95 відсотках випадків критичні частини надходили від країн коаліції, які допомагають Україні, зокрема США. До Москви вони потрапили через сторонніх продавців, таких як Гонконг, Туреччина та ОАЕ”, – йдеться у повідомленні.