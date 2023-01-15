Росія залишила у Чорному морі ще 5 носіїв з “Калібрами”

У Чорному морі 15 січня, як і напередодні, залишаються 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, повідомляють ВМС ЗСУ.

За даними військових, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, дані щодо кількості ракет уточнюються.

“Якщо вчора в Чорному морі перебував запас 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії… Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані”, – заявила представниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.