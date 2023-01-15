Новини

Росія залишила у Чорному морі ще 5 носіїв з “Калібрами”

15 Січня 2023 17:19
11
флот, росія

У Чорному морі 15 січня, як і напередодні, залишаються 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, повідомляють ВМС ЗСУ.

За даними військових, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, дані щодо кількості ракет уточнюються.

“Якщо вчора в Чорному морі перебував запас 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії… Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані”, – заявила представниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Січня 2023 09:02
94

Дніпро: кількість загиблих зросла до 21, оголошена триденна жалоба
15 Січня 2023 19:23
47

Фронт перемістився за межі Соледара, – військовий про ситуацію в місті
15 Січня 2023 17:52
38

Грузія відмовилася надати Україні “Буки” через небажання втягуватися у війну
15 Січня 2023 16:53
79

Німецький виробник не зможе надати танки Україні у 2023 році, навіть якщо уряд дозволить
15 Січня 2023 13:17
137

Помер грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
усі думки