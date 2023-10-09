Політика

Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, – Зеленський

9 Жовтня 2023 20:49
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росія, зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб послабити світову єдність.

“Провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході.

За наявною інформацією – дуже чіткою, – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі.

Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій”, – сказав Зеленський.

Водночас Зеленський додав, що “ми знаємо, як цій загрозі протидіяти” і “готуємо відповідні кроки”.


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