Росія з початку війни вкрала українське зерно на загальну суму приблизно $1 млрд, – Шмигаль

Росія вже вкрала на окупованих територіях України зерно на загальну суму приблизно $1 млрд, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на 2-му міжнародному саміті “Зерно з України” в Києві в суботу.

“Окупанти підготували технічні засоби, щоб щодня викрадати і вивозити із захоплених територій по 12 тис. тонн зерна. Їм вдалося це лише частково, бо героїчний опір українців змусив ворога відступати. Але обсяги вкраденого вражають – це мільйони тонн зернових на суму близько $1 млрд. Пограбування України Росією триває і зараз”, – процитував департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів главу уряду.

Шмигаль переконаний, що Україна й надалі буде одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.

“Нинішній прогноз урожаю в Україні – понад 79 млн тонн. Це на 10% більше, ніж ми зібрали минулого року. Для внутрішніх потреб нам достатньо 25% від зібраного зерна. Решту можемо і будемо направляти туди, де є загроза голоду”, – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що до ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми Grain from Ukraine 2022 року долучилися 30 держав і міжнародних організацій, які зібрали $180 млн для закупівлі українського зерна.

За його інформацією, 170 тис. тонн продовольства Україна відправила в Ефіопію, Сомалі та Кенію. Незабаром ще 25 тис. тонн буде направлено до Нігерії.

Глава уряду закликав активніше долучатися до цієї ініціативи, підтримати українську Формулу миру та сприяти її імплементації.

“Світ має раз і назавжди зупинити російську дикунську практику геноцидного голоду. Росія має бути суворо покарана. Вище політичне керівництво Росії слід судити не лише за акт агресії, за обстріли мирних міст і сіл, за викрадення українських дітей, за різанину в Бучі та Ізюмі, а й за розкрадання українського зерна, за блокування українських портів, за спробу реанімувати сталінські методи голодомору в 21 столітті. Має бути чітка юридична відповідь – Спецтрибунал для представників путінського режиму”, – переконаний Шмигаль.