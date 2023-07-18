Суспільство

Росія висунула припущення, як ЗСУ підрвали Кримський міст

18 Липня 2023 08:39
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вибух, Кримський міст

Російський військовий експерт Володимир Гундаров висунув припущення, як ЗСУ вдалося підірвати Кримський міст 17 липня. Він заявив, що росіяни просто не встигли відбити атаку, адже міст був “надто добре захищений”. 

Це повідомляють російські пропагандисти.

“Кримський міст дуже добре захищений у підводному, надводному середовищі та з повітря, плюс для посилення викликаються кораблі Військово-морського флоту. Як підірвали? А тому що між початком атаки та результатом атаки пройшло надто мало часу для того, щоб привести в дію цю всю громіздку систему забезпечення безпеки Кримського мосту”, –  пожалівся він.

Так званий експерт заявив, що окупанти “могли б відкрити артилерійську ракетну стрілянину у бік цього апарату. Але він йшов на тлі, мабуть, цивільних суден, які вишикувалися для проходу під Кримським мостом”.


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