Росія вперше провалила голосування на участь у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї 

Росію вперше не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter (X)

“Менш ніж за місяць Росія вперше в історії провалила три голосування до важливих міжнародних органів. Це логічний результат дій держави-терориста: її роль у міжнародних відносинах падає, а ізоляція посилюється”, – заявив глава держави.

Зеленський також повідомив, що Україну, Польщу та Литву обрали до Виконавчої ради ОЗХЗ на період 2024–2026 років.

“Я вдячний усім країнам, які підтримали наші кандидатури, а також не підтримали обрання Росії”, – подякував президент.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця опублікував у Twiiter (X) результати голосування, де Україна отримала 126 голосів, Литва – 76, Польща – 123, тоді як РФ – 65.

Повідомляючи про результати голосування, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив у Twitter (X), що настав час для всіх міжнародних організацій очиститися, щоб зберегти свою актуальність і довіру до себе.

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури вперше не обрала Росію до складу одного зі своїх основних органів – Виконавчої ради.

Перед цим представника Росії вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.