Росія вночі атакувала Україну сотнями дронів і десятком ракет

У ніч на 19 серпня російські окупаційні війська атакували Україну 280-ма засобами повітряного нападу.
Як розповіли у Повітряних Силах, ворог застосував ударні БПЛА, балістичні та крилдаті ракети. Силам ППО вдалось знешкодити 236 повітряних цілей:
- 230 з 270 БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами;
- 2 з 5 балістичних ракети Іскандер-М;
- 4 з 5 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Основною ціллю окупантів став Кременчук Полтавської області. Як повідомила обласна адміністрація, внаслідок атаки постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.