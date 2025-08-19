        Кримінал

        Росія вночі атакувала Україну сотнями дронів і десятком ракет

        Федір Олексієв
        19 Серпня 2025 09:28
        читать на русском →
        Пожежі в Кременчуці після ворожих ударів / Фото: t.me/vitalii_maletskyi
        Пожежі в Кременчуці після ворожих ударів / Фото: t.me/vitalii_maletskyi

        У ніч на 19 серпня російські окупаційні війська атакували Україну 280-ма засобами повітряного нападу.

        Як розповіли у Повітряних Силах, ворог застосував ударні БПЛА, балістичні та крилдаті ракети.  Силам ППО вдалось знешкодити 236 повітряних цілей:

        Реклама
        Реклама

        • 230 з 270 БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами;
        • 2 з 5 балістичних ракети Іскандер-М;
        • 4 з 5 крилатих ракет  Х-101.

        Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

        Основною ціллю окупантів став Кременчук Полтавської області. Як повідомила обласна адміністрація, внаслідок атаки постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини