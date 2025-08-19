Росія вночі атакувала Україну сотнями дронів і десятком ракет

Європейські лідери прибувають до Білого дому на зустріч із Трампом і Зеленським (фото)

Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Як розповіли у Повітряних Силах , ворог застосував ударні БПЛА, балістичні та крилдаті ракети. Силам ППО вдалось знешкодити 236 повітряних цілей: