Суспільство

Росія успішно будує завод з виготовлення іранських безпілотників, – Reuters

14 Листопада 2023 07:56
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росія

Супутникові зображення показують прогрес у будівництві в Росії заводу, який масово вироблятиме іранські безпілотники-камікадзе. Очікується, що Москва націлить ці дрони на українські енергетичні об’єкти.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт дослідницької організації Інститут науки та міжнародної безпеки.

Зазначається, що ані Сполучені Штати, ані їхні союзники не запровадили санкцій проти власника заводу АТ “Алабуга” та його асоційованих компаній.

У звіті говориться, що супутникове зображення, зроблене в середині вересня, показало, що нове будівництво на заводі “прямо” корелювало з витоком поверхового плану будівлі, яким Washington Post поділився з інститутом на початку 2023 року.

Згідно з отриманими документами, що просочилися, будівля буде використовуватися для масового виробництва іранського Shahed-136, що включатиме вдосконалення іранських процесів виготовлення “і, зрештою, розширення можливостей безпілотника”.


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