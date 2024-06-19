Економіка

Росія скуповує у Китаї вживані верстати для виготовлення зброї
19 Червня 2024 21:15
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китай, росія
Верстат Tsugami MB-38SY 2001 року, який продає компанія ELE Technology / Фото: ele-tech.com.cn

Росія шукає і закуповує  у Китаї вживане японське обладнання Tsugami для виробництва озброєнь.

Аналіз цих закупівель оприлюднив вашингтонський аналітичний центр перспективних оборонних досліджень (C4ADS), передає Мілітарний.

Таким чином, Москва намагається оминути західні санкції та експортний контроль, спрямовані на стримування російської військової промисловості.

Зазначається, що російські виробники озброєнь “щосили намагаються розширити свої виробничі можливості, використовуючи все, що вони можуть отримати”.

“Москва навіть закуповує у Китаї старі верстати західного виробництва, поставлені місцевим заводам кілька десятиліть тому”, — розповів аналітик C4ADS Аллен Маггард.


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