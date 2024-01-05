Суспільство

Росія шукає балістичні ракети за кордоном – ISW

5 Січня 2024 07:27
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росія, ракети

Росія активізує зусилля з постачання балістичних ракет з-за кордону, оскільки ці ракети за певних обставин виявляються більш ефективними для ураження цілей в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW

Військові аналітики зауважують, що російські війська регулярно використовують балістичні ракети малої дальності для нанесення ударів по українських містах, розташованих ближче до лінії фронту, і ці ракети виявляються більш ефективними при проходженні або обході українських систем протиповітряної оборони. 

Українські засоби ППО перехопили 149 з 166 російських крилатих ракет, які, за повідомленнями, були запущені з 29 грудня 2023 року, але, наприклад, перехопили лише кілька балістичних ракет, які Росія запустила по Україні за той самий період. 

Російські війська перепрофілювали ракети ППО С-300 і С-400 для нанесення ударів по наземних цілях в Україні, і українські офіційні особи визнали, що українська протиповітряна оборона бореться з перехопленням цих нетрадиційних ракетних атак, використовуючи свої власні системи С-300 і С-400. 

Українські сили також виявилися менш успішними в перехопленні балістичних ракет “Іскандер” під час нещодавніх ударів, хоча перехопили ракету “Іскандер-М” під час менш інтенсивної серії російських ракетних ударів і ударів безпілотників 30 грудня. Окрім цього, українські сили перехопили всі ракети “Іскандер-М” або С-300/С-400, які російські війська запустили по Києву 12 грудня. 

Відповідно до офіційних повідомлень, українські сили також перехопили всі 10 ракет “Кинжал”, які російські війська запустили по Україні 2 січня за допомогою систем Patriot. Таким чином, ефективність російських балістичних ракет частково залежить від конфігурації української системи протиповітряної оборони в зоні ураження і від ударного комплексу, частиною якого є ракети.

Відносний успіх, якого досягли російські війська, завдаючи ударів по цілях в Україні балістичними ракетами в поєднанні з крилатими ракетами і безпілотниками, може спонукати Росію до інтенсифікації зусиль з постачання балістичних ракет з-за кордону. Росія може виробляти приблизно 42 ракети “Іскандер” і чотири ракети “Кинжал” на місяць, хоча незрозуміло, скільки ракет С-300/С-400 Росія може виробляти. 

Також російська оборонно-промислова база не може виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для тривалої кампанії з нанесення ударів по Україні, яка спирається на регулярне використання великої кількості балістичних ракет, і Росія, ймовірно, буде змушена постачати балістичні ракети з-за кордону, якщо захоче підтримувати масштабні ракетні удари по Україні.

 


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