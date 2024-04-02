Суспільство

Росія продовжує отримувати зброю від КНДР – Пентагон

2 Квітня 2024 07:10
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пентагон, корея, рф
Пентагон / Getty Images

КНДР надає підтримку Росії і партнерство між країнами продовжується, вважають у Міністерстві оборони США.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, Пентагон.

За її словами поставки зброї продовжують зростати. 

На прохання конкретизувати, яку саме зброю отримує Росія, Сінгх зауважила, що Пентагон раніше розсекречував інформацію для широкого загалу. Цього разу йдеться про постачання різноманітних озброєнь.

 “Ми бачимо, як Росія звертається до таких партнерів, як Північна Корея, Іран, щоб продовжувати отримувати підтримку своєї війни в Україні.  І, знаєте, ми будемо стояти з Україною, скільки б часу це не зайняло”.


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