Росія прагне повернутися до складу Ради ООН з прав людини за результатами найближчих виборів цього органу.

Про це повідомляє ВВС.

У документі, який Росія поширює серед членів ООН, просячи їхньої підтримки, йдеться про те, що РФ хоче «просувати принципи співробітництва і зміцнення конструктивного взаємоповажного діалогу в Раді з метою пошуку адекватних рішень з питань прав людини» і прагне «не допустити перетворення Ради на інструмент, який обслуговує політичну волю однієї групи країн», маючи на увазі, очевидно, Захід.

Крім того, у документі Росія звинувачує «Сполучені Штати та їхніх союзників» у тому, що вона втратила членство.

Іноземні дипломати заявили, що Росія сподівається відновити міжнародний авторитет після звинувачень у порушенні прав людини в Україні та у своїй країні.

У відповідь Велика Британія заявила, що «рішуче виступає проти» заявки Росії на повернення до Ради ООН з прав людини.

Тіньовий глава МЗС Британії від Лейбористської партії Девід Леммі заявив, що Росія вчинила звірства в Україні, її лідер був обвинувачений у воєнних злочинах Міжнародним кримінальним судом і продемонстрував повну зневагу до статуту ООН.

«Ідея про те, що Росія може повернутися до Ради з прав людини, є образою самої концепції прав людини і небезпечним кроком назад, який підірве довіру до неї», – сказав він.

У доповіді, опублікованій цього місяця трьома групами – UN Watch, Фундацією прав людини і Центром прав людини Рауля Валленберга – зроблено висновок, що Росія «не відповідає кваліфікаційним вимогам» для членства в РПЛ.

«Переобрання Росії до Ради зараз, коли її війна проти України все ще триває, було б контрпродуктивним для прав людини і стало б сигналом, що ООН несерйозно ставиться до притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні», – йдеться в доповіді.

Рада ООН з прав людини базується в Женеві. До її складу входять 47 членів, кожен з яких обирається на трирічний термін.

На наступних виборах, що відбудуться 10 жовтня, Росія змагатиметься з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Дипломати заявили, що Росія веде агресивну кампанію, пропонуючи малим країнам зерно і зброю в обмін на їхні голоси. Таким чином, за їхніми словами, цілком можливо, що Росія може повернутися до складу РПЛ.